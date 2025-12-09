LIVE Scandicci-Zhetsyu Mondiale per club volley femminile in DIRETTA | manca poco alll’esordio delle toscane nella competizione intercontinentale

Segui in diretta l'incontro tra Scandicci e Zhetsyu, valido per il Mondiale per club di volley femminile. Le toscane sono pronte all’esordio nella competizione intercontinentale, offrendo un confronto di alto livello. Aggiorna la diretta per tutte le emozioni e gli aggiornamenti sul match in corso.

20.43 Pur essendo un avversario sulla carta molto agevole, lo Zhetsyu affronta l'esordio nella competizione con ben venti vittorie di fila che hanno permesso il trionfo nel campionato nazionale e della coppa asiatica al termine della passata stagione. 20.40 Buona sera amici di OA Sport, mancano circa 20 minuti all'inizio del match tra Scandicci e Zhetsyu, squadra di massima serie kazaka che le toscane affrontano all'esordio del Mondiale per club. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta Live del match tra la Savino del Bene Scandicci e la squadra kazaka Zhetysu VC, valido per il primo incontro del Mondiale per club femminili con la formazione toscana che farà il suo esordio nella competizione che quest'anno sarà disputata in Brasile, nella città di Sao Paolo.