LIVE Scandicci-Zhetsyu 3-0 Mondiale per club volley femminile in DIRETTA | le toscane vincono all’esordio contro delle ottime kazake!
Nella prima giornata del Mondiale per club di volley femminile, Scandicci conquista una vittoria convincente contro le kazake Zhetsyu con il punteggio di 3-0. Le toscane mostrano carattere e determinazione all’esordio, aprendo al meglio la competizione. Segui gli aggiornamenti in tempo reale per tutte le emozioni di questa sfida e delle altre partite in programma.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-ORLANDO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 17.30 22.27 Scandicci non gioca il miglior match della sua stagione, ma tanto basta per portare a casa l’incontro di esordio nel Mondiale per club: una partita importantissima che le toscane vincono comunque in maniera netta, almeno seguendo il risultato. 25-20 FINISCE QUI, VINCE SCANDICCI!!! L’ace di Weitzel chiude un incontro sofferto ma comunque meritato. 24-20 ANCORA FRANKLIIIIN!! La statunitense piazza il muro con l’aiuto di Nwakalor. 23-20 Muro di Ruddins, Scandicci prende il largo con i cambi. 🔗 Leggi su Oasport.it
