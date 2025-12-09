LIVE Scandicci-Zhetsyu 2-0 Mondiale per club volley femminile in DIRETTA | terzo set complicato per la squadra toscana 9-13
Segui in tempo reale il match tra Scandicci e Zhetsyu nel Mondiale per club di volley femminile. La squadra toscana affronta un terzo set impegnativo, con il punteggio di 9-13. Rimani aggiornato sugli sviluppi del match e sugli altri incontri in programma, come Conegliano-Orlando, in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-ORLANDO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 17.30 12-14 Diagonale interna che atterra sulla linea per Belova. 12-13 Antropova attacca le mani del muro e trova il punto del -1! Time-out per le kazake. 11-13 Nikitina ci prova con la pipe ma c’è il muro di Skinner e Nwakalor, sempre più brava in questo fondamentale. 10-13 Altra ottima diagonale di Skinner che potrebbe aver preso le giuste misure. Gaspari interrompe il gioco con il time-out. 9-13 Esce l’attacco di Antropova. 9-12 Fast di Borisenko. 9-11 Che colpo in diagonale di Skinner! 8-11 Parallela micidiale di Nubegenova. 🔗 Leggi su Oasport.it
