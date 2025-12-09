LIVE Scandicci-Zhetsyu 2-0 Mondiale per club volley femminile in DIRETTA | le toscane vincono 25-21 il secondo set grazie ai muri di Nwakalor!
Segui in tempo reale il match tra Scandicci e Zhetsyu nel Mondiale per club femminile di volley. Le toscane si aggiudicano il secondo set 25-21 grazie ai muri di Nwakalor, portandosi avanti nella partita. Resta aggiornato sulla diretta e sui risultati delle altre sfide del torneo femminile.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-ORLANDO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 17.30 25-21 SECONDO SET A SCANDICCI!! ANCORA IL MURO TOSCANO!! Il secondo blocco di fila di Nwakalor manda quasi in paradiso la squadra italiana che questa volta ha rischiato di farsi strappare il set dalle kazake che hanno mostrato di avere il carattere giusto per una competizione del genere. 24-21 MURO DI NWAKALOR!! Linda manda Scandicci a set point, ce ne sono tre! 23-21 Erroraccio di Anikonova che spinge via una palla non attaccabile. 22-21 VANTAGGIO SCANDICCI!! 21-21 Parallela di Antropova! 20-21 Anikonova trova l’ottavo punto personale con la diagonale non difesa da Skinner. 🔗 Leggi su Oasport.it
