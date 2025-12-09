LIVE Scandicci-Zhetsyu 1-0 Mondiale per club volley femminile in DIRETTA | le kazake non si arrendono nel secondo set 16-15

Segui in tempo reale la sfida tra Scandicci e Zhetsyu nel Mondiale per club di volley femminile. Dopo un primo set deciso, le kazake non si arrendono e nel secondo si mantengono in partita, con il punteggio di 16-15. Rimani aggiornato sugli sviluppi della partita e sui risultati delle altre gare in programma.

17-17 Si fa perdonare subito l'italiana con una sassata in diagonale. 16-17 Sorpasso di Zhetsyu, esce la diagonale di Antropova. 16-16 Passa ancora il colpo di Nikitina sul muro di Nwakalor. 16-15 La diagonale di Skinner si ferma sul nastro. 16-14 Yakutina mura Nwakalor. 16-13 Antropova sbaglia completamente la misura della parallela. 16-12 Nikitina non si fa fermare dal muro toscano. 16-11 Belova trova il mani fuori. 16-10 Nwakalor trova il punto in attacco! 15-10 Ottimo colpo in attacco di Sharhorodska.

