LIVE Scandicci-Zhetsyu 1-0 Mondiale per club volley femminile in DIRETTA | le kazake non si arrendono nel secondo set 16-15
Segui in tempo reale la sfida tra Scandicci e Zhetsyu nel Mondiale per club di volley femminile. Dopo un primo set deciso, le kazake non si arrendono e nel secondo si mantengono in partita, con il punteggio di 16-15. Rimani aggiornato sugli sviluppi della partita e sui risultati delle altre gare in programma.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-ORLANDO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 17.30 17-17 Si fa perdonare subito l’italiana con una sassata in diagonale. 16-17 Sorpasso di Zhetsyu, esce la diagonale di Antropova. 16-16 Passa ancora il colpo di Nikitina sul muro di Nwakalor. 16-15 La diagonale di Skinner si ferma sul nastro. 16-14 Yakutina mura Nwakalor. 16-13 Antropova sbaglia completamente la misura della parallela. 16-12 Nikitina non si fa fermare dal muro toscano. 16-11 Belova trova il mani fuori. 16-10 Nwakalor trova il punto in attacco! 15-10 Ottimo colpo in attacco di Sharhorodska. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dove vedere in tv Scandicci-Zhetsyu, Mondiale per club volley femminile: orario, programma, streaming
LIVE Scandicci-Zhetsyu, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: primo ostacolo kazako verso la semifinale
Perché Scandicci-Zhetsyu non si vedrà in tv, Mondiale per club volley femminile: programma e streaming
Zhetysu - Savino Del Bene Scandicci ? 23.00 S Sport ? @maliyaman Vai su X
Conegliano e Scandicci alla conquista del Brasile: domani comincia il Mondiale per Club Dal 9 al 14 dicembre a San Paolo in Brasile, le due finaliste dell’ultima Champions League proveranno a conquistare il titolo di Campionessa del Mondo Il Mondiale per - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Scandicci-Zhetsyu, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: si comincia contro le kazake - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO- Riporta oasport.it
LIVE Scandicci-Zhetsyu, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: manca poco alll’esordio delle toscane ... oasport.it
Muore in casa, la madre malata di Alzheimer resta senza cibo né acqua per 48 ore lanazione.it
Milano Cortina 2026, definita la data di consegna del tricolore ai portabandiera azzurri oasport.it
LIVE Inter-Liverpool 0-0, Champions League calcio in DIRETTA: inizia la sfida oasport.it
La Siria un anno dopo Assad: il Terroristan della CIA it.insideover.com
Il principe William festeggia 20 anni da patrono dell'associazione per i senzatetto Centrepoint lapresse.it