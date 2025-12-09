LIVE Scandicci-Zhetsyu 1-0 Mondiale per club volley femminile in DIRETTA | Antropova trascina le toscane nel primo set vinto 25-22!
Segui in tempo reale il match tra Scandicci e Zhetsyu nel Mondiale per club di volley femminile. Antropova guida le toscane nel primo set, conquistato 25-22. Rimani aggiornato con la nostra diretta live e scopri gli sviluppi di questa entusiasmante sfida tra club internazionali.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-ORLANDO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 17.30 25-22 PRIMO SET A SCANDICCI!! Ci pensa Weitzel a chiudere il parziale con la sua fast dopo la ricezione perfetta delle toscane!! 24-22 Bosetti murata, Zhetsyu non molla. Restano altri due set point. 24-21 Ekaterina forza al servizio ma non trova il campo. 24-20 ANCORA ANTROPOVA! Parallela deviata dal muro e quattro set point per Scandicci! 23-20 Parallela di Antropova, semplicemente incontenibile. 22-20 Ancora Frolova con una diagonale perfetta. Secondo time-out per la squadra kazaka. 🔗 Leggi su Oasport.it
