LIVE Scandicci-Zhetsyu 0-0 Mondiale per club volley femminile in DIRETTA | inizia il match delle toscane!

Segui in tempo reale la sfida tra Scandicci e Zhetsyu nel mondiale per club di volley femminile. La partita, in corso, vede le toscane impegnate in una sfida decisiva. Restate aggiornati con la diretta per tutti gli sviluppi e i risultati delle gare in programma oggi.

0-1 Nikitina apre le danze da posto due. INIZIA IL MATCH! 20.59 Siamo all'annuncio delle due squadre! Manca pochissimo. 20.56 Lo spirito è diverso, visto che le ambizioni e gli obiettivi di queste due squadre è completamente opposto: Scandicci vuole vincere la competizione, Zhetsyu cercherà di portare a casa il massimo risultato possibile. 20.53 Il Mercado Livre Multisport Gymnasium attende la partenza nella competizione di queste due squadre, con la speranza che ci possano regalare un match di livello.