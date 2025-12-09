LIVE Sankt Pölten-Juventus Champions League calcio femminile in DIRETTA | fondamentali i 3 punti in Austria

Segui con noi la diretta della sfida tra Sankt Pölten e Juventus, valida per la Champions League femminile 2025. Le bianconere sono alla ricerca di punti fondamentali per mantenere vive le speranze di qualificazione. Restate aggiornati per tutte le emozioni e gli sviluppi in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Sankt Pölten-Juventus, Champions League calcio femminile 2025 in DIRETTA, la Juventus deve fare punti. La Juventus Women torna sul campo europeo per sfidare lo SKN St. Polten in Champions League. Sulla carta sembra una partita senza particolare storia, ma la realtà è ben diversa. Le giocatrici torinesi, quindi, non possono abbassare la guardia: mancano solo due sfide alla fine del gruppo unico e ogni dettaglio può fare la differenza nella corsa ai playoff e, magari, a un accesso diretto agli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sankt Pölten-Juventus, Champions League calcio femminile in DIRETTA: fondamentali i 3 punti in Austria

