LIVE Sankt Pölten-Juventus 0-5 Champions League calcio femminile in DIRETTA | quinta rete bianconera con Krumbiegel

Segui la diretta della partita di Champions League femminile tra Sankt Pölten e Juventus, con le ultime novità e aggiornamenti sul punteggio. La Juventus domina la sfida e segna il suo quinto gol, con Krumbiegel protagonista. Restate sintonizzati per tutte le emozioni in tempo reale.

82? Goooooooooooooool, Krumbiegel, altro piatto in fotocopia del gol di Pinto, Sankt Polten-Juventus femminile 0-5. 80? Fuori Guttman e dentro Ollivier nel Sankt Polten. 78? Lungo possesso palla della Juventus. 76? Fuori Beccari per un problema fisico, dentro Kullberg nella Juventus. 74? Polten che ci prova ad arrivare al gol della bandiera. 72? Dentro Stolen Godo al posto di Pinto nella Juventus. 70? Pronto altro cambio nella Juventus. 68? Dominio fantastico della Juventus. 66? Gooooooooooooool, Pinto piatto preciso sotto la traversa, Sankt Polten-Juventus femminile 0-4.

