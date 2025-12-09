LIVE Sankt Pölten-Juventus 0-5 Champions League calcio femminile in DIRETTA | larga vittoria della squadra bianconera doppietta di Girelli su rigore

La Juventus femminile conquista una vittoria netta contro Sankt Pölten nella partita valida per la Champions League. Le bianconere dominano il match, segnando cinque gol e dimostrando grande preparazione e determinazione. Seguiteci per gli aggiornamenti in tempo reale e tutte le immagini di questa emozionante sfida europea.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.39 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 20.38 Vince la Juventus con una grande prestazione, non rischia nulla, nemmeno un tiro, apre le marcature Vangsgaard, poi due rigori di Girelli e le reti di Pinto e Krumbiegel. 92? Finisce la partita Sankt Polten-Juventus femminile 0-5. 90? Ci saranno solo due minuti di recupero. 88? Ammonita Rosucci per un fallo a centrocampo. 86? Dentro Aistleitner e Woelki nel Sankt Polten. 84? Juventus che comincia ad abbassare i ritmi di gioco. 82? Goooooooooooooool, Krumbiegel, altro piatto in fotocopia del gol di Pinto, Sankt Polten-Juventus femminile 0-5. 🔗 Leggi su Oasport.it

