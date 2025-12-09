LIVE Sankt Pölten-Juventus 0-4 Champions League calcio femminile in DIRETTA | Pinto sigla la quarta rete!

Segui in tempo reale la partita di Champions League femminile tra Sankt Pölten e Juventus, con la Juventus protagonista di un dominio convincente. La squadra bianconera ha già siglato quattro reti, con Pinto autore di una delle marcature più recenti. Restate aggiornati per tutte le emozioni e i risultati live.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 68? Dominio fantastico della Juventus. 66? Gooooooooooooool, Pinto piatto preciso sotto la traversa, Sankt Polten-Juventus femminile 0-4. 64? Dentro Thomas, Cascarino e Rosucci, fuori Vangsgaard, Walti e Carbonell nella Juventus. 62? Pronti dei cambi nella Juventus. 60? Spinge ancora la Juventus che vuole la quarta rete. 58? Goooooooooooool, Girelli firma la sua doppietta su rigore, Sankt Polten-Juventus femminile 0-3. 56? RIGORE PER LA JUVE, atterrata Beccari. 54? Prossimo turno della Juventus in campionato sarà contro la Roma. 52? Lungo possesso palla della Juventus. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sankt Pölten-Juventus 0-4, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Pinto sigla la quarta rete!

LIVE Sankt Pölten-Juventus, Champions League calcio femminile in DIRETTA: fondamentali i 3 punti in Austria - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Sankt Pölten- Come scrive oasport.it