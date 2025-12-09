LIVE Sankt Pölten-Juventus 0-3 Champions League calcio femminile in DIRETTA | Girelli firma la sua doppietta su rigore!

Segui in tempo reale la sfida tra Sankt Pölten e Juventus nel calcio femminile, con le ultime novità e aggiornamenti sul risultato. La Juventus si porta in vantaggio grazie a una doppietta di Girelli su rigore, consolidando il suo dominio nella partita di Champions League. Resta con noi per tutti gli aggiornamenti live.

58? Goooooooooooool, Girelli firma la sua doppietta su rigore, Sankt Polten-Juventus femminile 0-3. 56? RIGORE PER LA JUVE, atterrata Beccari. 54? Prossimo turno della Juventus in campionato sarà contro la Roma. 52? Lungo possesso palla della Juventus. 50? Harviken manda una punizione sul fondo. 48? Il tiro di Carbonell viene bloccato dalla difesa. 46? Inizia il secondo tempo! 19.38 Juventus che domina e va meritatamente in vantaggio di due reti. A tra poco per il secondo tempo! 47? Fine del primo tempo, Sankt Polten-Juventus femminile 0-2. 45? Ci saranno due minuti di recupero.