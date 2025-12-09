LIVE Sankt Pölten-Juventus 0-2 Champions League calcio femminile in DIRETTA | inizia il secondo tempo!

Segui in tempo reale l'incontro di Champions League femminile tra Sankt Pölten e Juventus, con aggiornamenti sul punteggio e le azioni salienti. La partita riprende con il secondo tempo, dopo il risultato di 0-2 a favore delle Juventus. Resta sintonizzato per gli sviluppi e le novità dal campo.

48? Il tiro di Carbonell viene bloccato dalla difesa. 46? Inizia il secondo tempo! 19.38 Juventus che domina e va meritatamente in vantaggio di due reti. A tra poco per il secondo tempo! 47? Fine del primo tempo, Sankt Polten-Juventus femminile 0-2. 45? Ci saranno due minuti di recupero. 43? Juventus che pressa ancora alla ricerca del terzo gol. 41? Gooooooooooool, Girelli, rigore perfetto, Sankt Polten-Juventus 0-2. 39? RIGORE per la Juventus. Fallo di mano del difensore del Sankt Polten. 37? VAR in corso. Possibile rigore per la Juventus. 35? Punizione per la Juventus.

LIVE Sankt Pölten-Juventus, Champions League calcio femminile in DIRETTA: fondamentali i 3 punti in Austria