LIVE Sankt Pölten-Juventus 0-1 Champions League calcio femminile in DIRETTA | Vangsgaard prende la traversa!

Segui con noi la diretta della partita di Champions League femminile tra Sankt Pölten e Juventus. La sfida è in corso, con momenti di grande intensità e azioni decisive. Resta aggiornato sugli sviluppi e sui risultati in tempo reale.

29? Sankt Polten prova a metterla sul piano fisico la partita. 27? Juventus che cerca il raddoppio, serve maggiore cinismo. 25? Juventus che alza ancora di più il baricentro. 23? Ancora Schluter nega il gol a Girelli, parata in tuffo. 21? Dominio totale della squadra bianconera. 19? Ad un passo dal 2-0 la Juventus. 17? Pinto per Vangsgaard che trova la traversa. 15? Schluter compie un miracolo su un colpo di testa di Pinto. 13? Fallo di Gutmann su Beccari, riparte la Juventus. 11? Juventus che sembra aver approcciato bene al match. 9? Molta nebbia in campo, visione del campo al limite.

