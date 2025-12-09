LIVE Napoli-Benfica Conte ritrova Mourinho | Sarà un piacere rivederlo

Alla vigilia di Benfica-Napoli, Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa, esprimendo il piacere di rivedere José Mourinho. Il tecnico azzurro ha elogiato l'avversario, definendolo un grandissimo allenatore con un curriculum di rilievo. La sfida al Da Luz promette grande spettacolo tra due tra i più stimati allenatori del calcio europeo.

Le parole in conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia di Benfica-Napoli: ecco il testuale della diretta dal Da Luz Il primo commento di Conte su Mourinho: "Stiamo parlando di un grandissimo allenatore, il suo curriculum parla in modo netto. Sono contento di incontrarlo e rivederlo. Non devo spiegare Mourinho alla stampa" Antonio Conte in conferenza (Screenshot da Youtube) Cosa c'è nella testa dei calciatori: "Nella testa della squadra non deve esserci nulla di differente da quello che c'è prima di Juventus, Atalanta, Roma, Qarabag. Ogni partita è importante. Arriviamo a Lisbona con una mente sgombra da cattivi pensieri.