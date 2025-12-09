LIVE Inter-Liverpool Champions League calcio in DIRETTA | sfida di lusso che può valere la qualificazione

Segui con noi la diretta della sfida tra Inter e Liverpool, valida per la sesta giornata della UEFA Champions League 2025-2026. Un incontro di grande prestigio che potrebbe decidere il destino di entrambe le squadre nel torneo. Resta aggiornato con la nostra cronaca in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Inter-Liverpool, sesta giornata della UEFA Champions League 2025-2026. Dodici punti e quarto posto in classifica per l’Inter, che nell’ultimo incontro, ha perso contro l’ Atletico Madrid per 2-1, per quella che è stata la prima sconfitta europea della stagione. Liverpool, invece, in tredicesima posizione con nove punti. Nell’ultimo turno i ragazzi di Slot hanno subito una sonora sconfitta, in casa, con il PSV Eindhoven per 1-4. L’ultimo match disputato dai neroazzurri è stato quello con il Como. 🔗 Leggi su Oasport.it