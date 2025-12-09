LIVE Inter-Liverpool Champions League calcio in DIRETTA | neroazzurri a caccia di una vittoria contro i Reds

Segui la diretta live della sfida tra Inter e Liverpool, valida per la Champions League. I neroazzurri cercano una vittoria fondamentale contro i Reds in una partita che promette grande spettacolo. Aggiorna continuamente la pagina per aggiornamenti in tempo reale e tutte le emozioni del match.

20.58 Risuona l'inno della Champions, tutto pronto per l'inizio della sfida. 20.55 L'ultimo incontro fra le due squadre risale all' 8032022, quando l'Inter di Inzaghi vinse, negli ottavi di finale, per 1-0 ad Anfield. Quella vittoria risultò, però, inutile in quanto nell'andata di San Siro i Reds avevano vinto per 0-2. 20.52 Neroazzurri con 12 punti conquistati nelle prime cinque giornate e quarto posto in classifica. Per i ragzzi di Chivu vincere oggi vorrebbe dire avvicinarsi nettamente agli ottavi di finale, senza dover passare per i play off. 20.49 Liverpool, invece, in netta difficoltà, con tre vittorie nelle ultime dieci giornate e con Salah escluso da Slot, per delle divergenze fra i due.