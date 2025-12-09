LIVE Inter-Liverpool Champions League calcio in DIRETTA | neroazzurri a caccia di una vittoria contro i Reds

Oasport.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui la diretta live della sfida tra Inter e Liverpool, valida per la Champions League. I neroazzurri cercano una vittoria fondamentale contro i Reds in una partita che promette grande spettacolo. Aggiorna continuamente la pagina per aggiornamenti in tempo reale e tutte le emozioni del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.58 Risuona l’inno della Champions, tutto pronto per l’inizio della sfida. 20.55 L’ultimo incontro fra le due squadre risale all’ 8032022, quando l’Inter di Inzaghi vinse, negli ottavi di finale, per 1-0 ad Anfield. Quella vittoria risultò, però, inutile in quanto nell’andata di San Siro i Reds avevano vinto per 0-2. 20.52 Neroazzurri con 12 punti conquistati nelle prime cinque giornate e quarto posto in classifica. Per i ragzzi di Chivu vincere oggi vorrebbe dire avvicinarsi nettamente agli ottavi di finale, senza dover passare per i play off. 20.49 Liverpool, invece, in netta difficoltà, con tre vittorie nelle ultime dieci giornate e con Salah escluso da Slot, per delle divergenze fra i due. 🔗 Leggi su Oasport.it

live inter liverpool champions league calcio in diretta neroazzurri a caccia di una vittoria contro i reds

© Oasport.it - LIVE Inter-Liverpool, Champions League calcio in DIRETTA: neroazzurri a caccia di una vittoria contro i Reds

Pronostici di oggi 17 settembre: Ajax-Inter, Bayern-Chelsea, PSG-Atalanta, Atletico-Liverpool

Risultati Champions League LIVE: Liverpool con uno-due micidiale con l’Atletico, Psg avanti sull’Atalanta, 0-0 Ajax-Inter

Risultati Champions League LIVE: Liverpool con uno-due micidiale con l’Atletico, Psg avanti sull’Atalanta, Thuram mattatore in Ajax Inter

live inter liverpool championsInter-Liverpool diretta Champions League: segui la partita di oggi LIVE - In un Meazza sold out, i nerazzurri di Chivu sfidano la squadra di Slot, in crisi di risultati e squassata dal caso Salah. Scrive corrieredellosport.it