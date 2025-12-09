LIVE Inter-Liverpool Champions League calcio in DIRETTA | match di livello per i ragazzi di Chivu

Oasport.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui in tempo reale il match di Champions League tra Inter e Liverpool, un confronto di grande livello tra due squadre di élite. A un’ora dal calcio d’inizio, ecco le formazioni ufficiali e tutti gli aggiornamenti live per non perdere neanche un istante dell’evento. Resta sintonizzato per vivere l’emozione di questa sfida europea.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.00 Ecco le formazioni ufficiali, ad un’ora dall’inizio del match: INTER (3-5-2): Sommer; Bastoni, Acerbi, Akanji; Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Luis Henrique; Martinez, Thuram. All: Cristian Chivu. LIVERPOOL (4-4-2): Allison; Gomez, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Jones; Ekitike, Isak. All: Arne Slot. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Inter-Liverpool, sesta giornata della UEFA Champions League 2025-2026. Dodici punti e quarto posto in classifica per l’Inter, che nell’ultimo incontro, ha perso contro l’ Atletico Madrid per 2-1, per quella che è stata la prima sconfitta europea della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

