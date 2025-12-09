LIVE Inter-Liverpool Champions League calcio in DIRETTA | match di livello per i ragazzi di Chivu
Segui in tempo reale il match di Champions League tra Inter e Liverpool, un confronto di grande livello tra due squadre di élite. A un’ora dal calcio d’inizio, ecco le formazioni ufficiali e tutti gli aggiornamenti live per non perdere neanche un istante dell’evento. Resta sintonizzato per vivere l’emozione di questa sfida europea.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.00 Ecco le formazioni ufficiali, ad un’ora dall’inizio del match: INTER (3-5-2): Sommer; Bastoni, Acerbi, Akanji; Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Luis Henrique; Martinez, Thuram. All: Cristian Chivu. LIVERPOOL (4-4-2): Allison; Gomez, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Jones; Ekitike, Isak. All: Arne Slot. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Inter-Liverpool, sesta giornata della UEFA Champions League 2025-2026. Dodici punti e quarto posto in classifica per l’Inter, che nell’ultimo incontro, ha perso contro l’ Atletico Madrid per 2-1, per quella che è stata la prima sconfitta europea della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it
Pronostici di oggi 17 settembre: Ajax-Inter, Bayern-Chelsea, PSG-Atalanta, Atletico-Liverpool
Risultati Champions League LIVE: Liverpool con uno-due micidiale con l’Atletico, Psg avanti sull’Atalanta, 0-0 Ajax-Inter
Risultati Champions League LIVE: Liverpool con uno-due micidiale con l’Atletico, Psg avanti sull’Atalanta, Thuram mattatore in Ajax Inter
Inter ospita il Liverpool a San Siro per una sfida decisiva di Champions, con inglesi privi di una loro stella. Diretta su Sky, Now TV e Cielo. https://tech.everyeye.it/notizie/vedere-inter-liverpool-champions-league-9-dicembre-tv-streaming-847155.html?utm_m - facebook.com Vai su Facebook
“Inter-Liverpool: Manuel Akanji sta meglio e dovrebbe essere a disposizione. Da capire se partirà dall’inizio o dalla panchina” (Sky) Vai su X
Inter-Liverpool diretta Champions League: segui la partita di oggi LIVE - In un Meazza sold out, i nerazzurri di Chivu sfidano la squadra di Slot, in crisi di risultati e squassata dal caso Salah. Da corrieredellosport.it
Nzola salta la Juventus: stangata del Giudice Sportivo dopo il rosso rimediato per il fallaccio col Parma juventusnews24.com
Idroelettrico, tecnologia che guarda al futuro laverita.info
St. Polten Juventus Women 0-1 LIVE: Vangsgaard segna e poi prende la traversa juventusnews24.com
Investita da pirata della strada ‘pentito’, la donna è ancora in rianimazione ilrestodelcarlino.it
Giornalista norvegese: “La UE opera come la mafia” imolaoggi.it
Simbolotto, estrazione di oggi 9 dicembre 2025 | Lotto tpi.it