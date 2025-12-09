LIVE Inter-Liverpool 0-1 Champions League calcio in DIRETTA | Szoboszlai porta avanti i Reds dal dischetto
Segui in tempo reale la sfida di Champions League tra Inter e Liverpool, con i Reds in vantaggio per 1-0 grazie a Szoboszlai su rigore. La partita si avvia verso la conclusione con il Liverpool che controlla il risultato, mentre l'Inter cerca di reagire senza riuscire a creare occasioni pericolose. Restate aggiornati per gli ultimi sviluppi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 90’+5? Un minuto al termine, Liverpool che controlla la partita, i neroazzurri non riescono ad impensierire i Reds. 90+3? Calcio d’angolo su cui si avventa in presa sicura Allisson. 90’+3? Ci prova Lautaro da dentro l’area, tiro deviato e corner per l’Inter. 90’+1? Cinque minuti al termine, l’Inter deve provarci in ogni modo per trovare il pareggio, in una partita equilibrata fino al rigore di Szoboszlai 90? Sei minuti di recupero. 89? Occasione per Ekitike, murato da Akanji. Liverpool che, però, mantiene il controllo del pallone. 87? GOL DEL LIVERPOOL! Rigore ad incrociare di Szoboszlai, con Sommer che indovina ma non può pararlo. 🔗 Leggi su Oasport.it
