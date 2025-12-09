LIVE Inter-Liverpool 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | squadre bloccate sul pareggio partita molto equilibrata

Segui la diretta della sfida tra Inter e Liverpool in Champions League, terminata 0-0. La partita si è dimostrata molto equilibrata, con occasioni da entrambe le parti e un ritmo intenso. Aggiorna la live per tutti gli aggiornamenti e gli episodi più importanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 85? Ancora pericoloso Bradley con una palla per Wirtz che, però, finisce a terra. 82? Tre sostituzioni per Chivu: fuori Dimarco, Mkhitaryan e Thuram, dentro Bonny, Sucic e Carlos Augusto. 81? Fallo su Gravenberch, punizione dalla trequarti per gli inglesi. 79? Occasione per Bradley! L’esterno dei Reds calcia da posizione defilata, para Sommer. 76? Grande anticipo di Sommer su Ekitike, che stava andando in porta dopo un gran passaggio di Wirtz. 73? Ammonito Jones per un brutto scontro con Mkhitaryan. 71? Fallo in attacco di Bradley su Mkhitaryan, può ripartire l’Inter. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Inter-Liverpool 0-0, Champions League calcio in DIRETTA: squadre bloccate sul pareggio, partita molto equilibrata

