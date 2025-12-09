LIVE Inter-Liverpool 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | si chiude la prima frazione annullato un gol agli inglesi
Inizia la prima frazione di Inter-Liverpool, valida per la Champions League. Dopo i primi 45 minuti, il punteggio è fermo sullo 0-0, con il Liverpool più pericoloso ma senza riuscire a trovare il gol. Segui gli aggiornamenti in tempo reale per tutte le emozioni di questa sfida.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.57 Si chiude un primo tempo a due facce: la prima mezz’ora è stata giocata quasi alla pari, con il Liverpool, però, più perioloso rispetto agli azzurri. Al 30? arriva il gol di Konaté, annullato per un fallo di mano di Ekitike, da quel momento l’Inter trova fiducia e inizia a spingere. Diverse occasioni per gli uomini di Chivu, con quella più insidiosa avuta da Lautaro a due minuti dal termine. 45’+7? Termina il primo tempo. 45’+6? Pericolo Lautaro di testa! Si smarca Lautaro sul cross di Dimarco, colpo di testa dell’argentino parato da Allison. Inter vicina al vantaggio. 🔗 Leggi su Oasport.it
