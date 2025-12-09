LIVE Inter-Liverpool 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | match equilibrato che non si sblocca

Segui in tempo reale il match di Champions League tra Inter e Liverpool, terminato 0-0. Partita equilibrata e combattuta, con occasioni da entrambe le parti. Rimani aggiornato sugli sviluppi, le azioni più importanti e le eventuali novità grazie alla nostra diretta live.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 63? Destro da lontano di Ekitike, parata facile per Sommer. 60? Pericoloso Lautaro da fuori ar a dopo una ripartenza propiziata da Thuram, successivamente Gomez la mette in corner. 58? Cross in area di Robertson, con Bastoni che anticipa con una deviaione rischiosa. 57? Ammonito Mkhitaryan che ferma Szoboszlai in maniera irregolare. 55? Adesso è il Liverpool a giocare sulla trequarti avversaria, ma i neroazzurri difendono bene. 52? Palleggia bene l’Inter senza riuscire, però, a trovare spazi in area di rigore 49? Grande passaggio di Lautaro a Mkhitaryan che apre il campo, l’armeno non si capisce con Thuram e il Liverpool riconquista palla. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Inter-Liverpool 0-0, Champions League calcio in DIRETTA: match equilibrato che non si sblocca

