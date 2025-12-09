LIVE Inter-Liverpool 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | inizia la seconda frazione

Segui in tempo reale la seconda frazione di Inter-Liverpool, match di Champions League. La partita è ancora ferma sul risultato di 0-0, con azioni e occasioni che si susseguono. Aggiorna la diretta per non perdere ogni dettaglio sulla sfida tra le due squadre.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 47? Errore di Sommer in impostazione, Isak non sfrutta il regalo dello svizzero, con il tiro che finisce lontano dalla rete. 46? Riparte la sfida! 22.08 L’Atalanta, l’altra squadra italiana impegnata questa sera, è sotto all’intervallo per 0-1 contro il Chelsea. 22.05 L’Inter ha perso prima Calhanoglu e poi Acerbi nella prima frazione, entrambi per problemi muscolari. Chivu è corso ai ripari inserendo Zielinski e Bisseck, ma, escluso l’intervallo, avrà un solo slot sostituzione a disposizione. 22.03 Un ammonito per parte: Lautaro per i neroazzurri ed Ekitike per il Liverpool. 🔗 Leggi su Oasport.it