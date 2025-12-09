LIVE Inter-Liverpool 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | annullato un gol ai Reds Calhanoglu e Acerbi fuori per infortunio

La sfida tra Inter e Liverpool in Champions League prosegue con il punteggio inchiodato sullo 0-0. Un gol dei Reds è stato annullato, mentre Calhanoglu e Acerbi sono usciti per infortunio. La partita si sta disputando con intensità, con l'Inter che cerca di trovare il varco per sbloccare il risultato. Segui gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45? Sette minuti di recupero. 44? Deviato il cross di Bastoni, terzo angolo per l’Inter. 42? Ci prova Zielinski da fuori, palla lontana dallo specchio. 41? Gravenbergh anticipa Thuram, Allison non riesce ad evitare il corner. 39? Pericoloso Barella sulla punizione, palla a giro che finisce fuori di poco. 38? Fallo di Ekitike su Thuram, ammonito l’attaccante del Liverpool. 37? Si mette subito in luce Bisseck! Grande giocata del terzino neroazzurro, devia in corner Van Dijk. 35? GOL ANNULLATO! Punito il fallo di mano di Ekitike. 33? Richiamato al VAR il direttore di gara. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Inter-Liverpool 0-0, Champions League calcio in DIRETTA: annullato un gol ai Reds, Calhanoglu e Acerbi fuori per infortunio

