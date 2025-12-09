LIVE- Conte in conferenza stampa prima di Benfica – Napoli

Benvenuti alla diretta della conferenza stampa di Antonio Conte, in vista della sfida tra Benfica e Napoli. Seguiremo in tempo reale le dichiarazioni dell’allenatore azzurro, analizzando le strategie e le aspettative per la partita di domani sera. Rimanete con noi per tutti gli aggiornamenti.

Gentili amici di Spazionapoli.it, vi diamo il benvenuto alla diretta testuale della conferenza stampa di Antonio Conte in vista della gara contro il Benfica di domani sera. Gli azzurri sono chiamati ad una partita fondamentale per il proseguo del loro cammino in Champions League in quella che è l'ultima gara dell'anno nella competizione. Di seguito le sue parole: Mourinho? Stiamo parlando di un grandissimo allenatore, il suo curriculum parla chiaro. Sono contento di incontrarlo, sarà un piacere rivederlo e salutarci, non penso che debba spiegare io chi è lui. Nella testa della squadra non ci deve essere qualcosa di diverso rispetto alla viglia delle altre partite.