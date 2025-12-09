LIVE Conegliano-Orlando Valkyries Mondiale per club volley femminile in DIRETTA | venete in fuga nel primo set 8-2
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-6 out Haak da seconda linea 11-5 out Zhu da zona 4 11-4 la fast di Brown 11-3 errore al servizio Conegliano 11-2 aaaaaaaceeeeee Haak 10-2 muro Wolosz 9-2 aceeeeeeeeeeeee Haak 8-2 aceeeeee Haak 7-2 in rete la fast di Brown 6-2 mano out Haak 5-2 errore al servizio Conegliano 5-1 vincente Haak da zona 2 4-1 out il primo tempo di Orlando 3-1 vincente Conegliano da zona 4 2-1 primo tempo Lubian 1-1 primo tempo Orlando 1-0 Muro Haak 17.32: In campo Munarini e Scognamillo per Conegliano 17.30: Le squadre entrano in campo 17.28: Orlando, per quanto ambiziosa, sta ancora costruendo identità e automatismi. 🔗 Leggi su Oasport.it
TIME ZONES – Prosecco DOC Imoco Conegliano vs Orlando Valkyries Il Mondiale entra nel vivo! Le Pantere scendono in campo da São Paulo alle 13:30 (ora locale), 17:30 in Italia! Diretta su DAZN e VBTV #proseccodoc #brasile - facebook.com Vai su Facebook
