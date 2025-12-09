LIVE Conegliano-Orlando Valkyries Mondiale per club volley femminile in DIRETTA | le venete dominano il primo set 25-13
3-4 il pallonetto di Abercrombie da zona 2 3-3 Vince te Haak da seconda linea 2-3 Vincente Abercrombie da seconda linea 2-0 aceeeeee Lubian 1-0 vincente Haak da zona 2 25-13 primo tempo di Chirichella e Conegliano chiude così un primo set dominato 24-13 ancora vincente Zhu da zona 4 23-13 tocco vincente di Zhu da zona 4 22-13 diagonale Zhu da zona 4 21-13 attacco vince Maddox 21-12 aceeeeeee Gabi 20-12 errore Orlando 19-12 primo tempo Lubian 18-12 vincente Abercrombie da zona 2 18-11 errore di Brown. 17-11 vincente Haak da zona 2 16-11 parallela Abercrombie da seconda linea 16-10 muro Gabi 15-10 murooooo Wolosz 14-10 out Abercrombie 13-10 diagonale Gabi da zona 4 12-10 out il primo tempo di Chirichella 12-9 out Zhu in pipe 12-8 errore al servizio Orlando 11-8 fallo di seconda linea Gabi 11-7 muro Orlando 11-6 out Haak da seconda linea 11-5 out Zhu da zona 4 11-4 la fast di Brown 11-3 errore al servizio Conegliano 11-2 aaaaaaaceeeeee Haak 10-2 muro Wolosz 9-2 aceeeeeeeeeeeee Haak 8-2 aceeeeee Haak 7-2 in rete la fast di Brown 6-2 mano out Haak 5-2 errore al servizio Conegliano 5-1 vincente Haak da zona 2 4-1 out il primo tempo di Orlando 3-1 vincente Conegliano da zona 4 2-1 primo tempo Lubian 1-1 primo tempo Orlando 1-0 Muro Haak
Dove vedere in tv Conegliano-Orlando Valkyries, Mondiale per club volley femminile: orario, programma, streaming
LIVE Conegliano-Orlando Valkyries, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: inizia la corsa al titolo iridato
A che ora Conegliano-Orlando Valkyries oggi, Mondiale per club volley femminile: programma, tv, streaming
TIME ZONES – Prosecco DOC Imoco Conegliano vs Orlando Valkyries Il Mondiale entra nel vivo! Le Pantere scendono in campo da São Paulo alle 13:30 (ora locale), 17:30 in Italia! Diretta su DAZN e VBTV #proseccodoc #brasile - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Conegliano-Orlando Valkyries, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: inizia la caccia al trono iridato - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima sfida del Mondiale per Club femminile 2025 di pallavolo tra ...
