LIVE Conegliano-Orlando Valkyries Mondiale per club volley femminile in DIRETTA | inizia la corsa al titolo iridato

Segui in tempo reale la prima partita del Mondiale per club femminile 2025, con Prosecco DOC Imoco Conegliano che affronta Orlando Valkyries. Una sfida imperdibile per la corsa al titolo iridato, con aggiornamenti live e tutte le emozioni della competizione internazionale.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima sfida del Mondiale per Club femminile 2025 di pallavolo tra Prosecco DOC Imoco Conegliano e Orlando Valkyries. Il Mondiale femminile per Club è ultimo evento internazionale di un’altra stagione indimenticabile per la pallavolo femminile italiana, che prova a portare a casa anche l’ultimo trofeo con le due squadre che a maggio si sono contese la Champions League, Conegliano, campione d’Europa e d’Italia e campione in carica al Mondiale, e Scandicci, che va a caccia di un trofeo prestigioso. Per la Prosecco DOC Imoco Conegliano il Mondiale per Club 2025 parte con un debutto affascinante e ricco di incognite. 🔗 Leggi su Oasport.it