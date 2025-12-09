LIVE Conegliano-Orlando Valkyries Mondiale per club volley femminile in DIRETTA | inizia la caccia al trono iridato

Segui in diretta la prima partita del Mondiale per club femminile 2025, con Prosecco DOC Imoco Conegliano e Orlando Valkyries. Un appuntamento imperdibile per scoprire chi si contenderà il titolo iridato in questa entusiasmante competizione internazionale. Restate sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale e protagonisti di una sfida avvincente tra le migliori squadre del mondo.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima sfida del Mondiale per Club femminile 2025 di pallavolo tra Prosecco DOC Imoco Conegliano e Orlando Valkyries. Il Mondiale femminile per Club è ultimo evento internazionale di un’altra stagione indimenticabile per la pallavolo femminile italiana, che prova a portare a casa anche l’ultimo trofeo con le due squadre che a maggio si sono contese la Champions League, Conegliano, campione d’Europa e d’Italia e campione in carica al Mondiale, e Scandicci, che va a caccia di un trofeo prestigioso. Per la Prosecco DOC Imoco Conegliano il Mondiale per Club 2025 parte con un debutto affascinante e ricco di incognite. 🔗 Leggi su Oasport.it