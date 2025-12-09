LIVE Conegliano-Orlando Valkyries 3-0 Mondiale per club volley femminile in DIRETTA | tutto facile al debutto per le venete

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.48: In casa Conegliano Haak implacabile con 20 punti, 13 punti per Zhu, 12 per Gabi e 9 per Lubian. Per Orlando 9 punti per Abercrombie e 6 per Schwan 18.47: Un’ora e 16? sono occorse a Conegliano per vincere il primo match del girone del Mondiale per club. La squadra veneta ha concesso pochissimo alle avversarie statunitensi che solo nella prima parte del terzo set è riuscita a restare in scia alle rivali. 25-19 Primo tempo Lubiaaaaaan! Si chiude qui il debutto al Mondiale per Club femminile di Conegliano 24-19 Mano out Foster in primo tempo 24-18 Diagonale Gabi da zona 4 23-18 Diagonale di Haak da zona 2 22-18 Vincente Haak da seconda linea 21-18 Errore al servizio Conegliano 21-17 Parallela di Gabi da zona 4 20-17 Benda di seconda intenzione 20-16 La difesa vincente di Zhu con l’aiuto della finta di Wolosz 19-16 La pipe di Haak 18-16 Errore al servizio Haak 18-15 Vincente Zhu in parallela da zona 4 a chiudere una lunga azione 17-15 Mano out Luper da zona 4 17-14 Mano out Haak da zona 2 16-14 Diagonale di Zhu a chiudere da zona 4 una lunga azione 15-14 Vincente Abercrombie da zona 2 15-13 Errore al servizio Orlando 14-13 Diagonale Abercrombi da zona 2 14-12 Vincente Gabi da zona 4 13-12 Primo tempo Foster 13-11 Mano out Haak da seconda linea 12-11 Mano out Gabi da zona 4 11-11 Diagonale di Shwan da zona 4 11-10 Fast di Chirichella 10-10 Mano out Schwan da zona 4 10-9 Parallela di Zhu da zona 4 9-9 Ancora vincente Luper da zona 4 9-8 Mano out Lubian in primo tempo 8-8 Pipe di Schwan 8-7 Errore al servizio Orland 7-7 Mano out Abercrombie da zona 2 7-6 Pallonetto Luper da zona 4 7-5 Muroooooooooooooooooo Lubiaaaaaaaaaaaaaaan 6-5 Pallonetto vincente di Haak da seconda linea 5-5 Mano out Abercrombie da zona 2 5-4 Pallonetto di Haak in pipe 4-4 Mano out Schwan da zona 4 4-3 Errore al servizio Orlando 3-3 Diagonale di Schwan da zona 4 3-2 Pallonetto di Zhu da zona 4 2-2 Diagonale Luper da zona 4 2-1 Murooooooooooooooooo Zhuuuuuuuuuuuuu 1-1 Pallonetto di Haak da zona 2 25-23 Diagonale strettissima per Gabi da zona 4. 🔗 Leggi su Oasport.it

