LIVE Conegliano-Orlando Valkyries 2-0 Mondiale per club volley femminile in DIRETTA | le venete concedono il bis nel secondo set 25-13
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-23 Diagonale strettissima per Gabi da zona 4. Tutto facile per Conegliano anche in questo secondo set: 2-0 24-13 Invasione Orlando 23-13 Diagonale di Fabi da zona 4 22-13 Diagonale Maddux da zona 4 22-12 Primo tempo Chirichella 21-12 Mano out Zhu da zona 4 20-12 Errore al servizio Conegliano 20-11 Aceeeeeeeeeeeeeeee Haaaaaaaaaaaaaak 19-11 Errore al servizio Orlando 18-11Errore Zhu 18-10 Errore Chirichella 18-9 Errore al servizio Conegliano 18-8 Tocco vincente di Zhu da zona 4 17-8 Primo tempo Lubian 16-8 Errore al servizio Conegliano 16-7 Out l’attacco da zona 2 di Abercrombie 15-7 Murooooooooooooooooo Lubiaaaaaaaaaaaan 14-7 Pipe di Zhu 13-7 Mano out Foster in primo tempo 13-6 Muroooooooooooooo Lubiaaaaaaaaaaaaan 12-6 Errore al servizio Conegliano 12-5 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Chirichellaaaaaaaaaaaaaaaaaa 11-5 La pipe di Haak 10-5 In rete l’attacco di Schwan da zona 4 9-5 Haaaaaaaaaaaaaaak! Difesa fantastica di Conegliano, alzata da fuori campo di Chirichella e parallela della svedese da seconda linea 8-5 Parallela di Gabi da zona 4 7-5 Errore Orlando da zona 2 6-5 Diagonale di Gabi da zona 4 3-4 il pallonetto di Abercrombie da zona 2 3-3 Vince te Haak da seconda linea 2-3 Vincente Abercrombie da seconda linea 2-0 aceeeeee Lubian 1-0 vincente Haak da zona 2 25-13 primo tempo di Chirichella e Conegliano chiude così un primo set dominato 24-13 ancora vincente Zhu da zona 4 23-13 tocco vincente di Zhu da zona 4 22-13 diagonale Zhu da zona 4 21-13 attacco vince Maddox 21-12 aceeeeeee Gabi 20-12 errore Orlando 19-12 primo tempo Lubian 18-12 vincente Abercrombie da zona 2 18-11 errore di Brown. 🔗 Leggi su Oasport.it
TIME ZONES – Prosecco DOC Imoco Conegliano vs Orlando Valkyries Il Mondiale entra nel vivo! Le Pantere scendono in campo da São Paulo alle 13:30 (ora locale), 17:30 in Italia!
LIVE Conegliano-Orlando Valkyries, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: inizia la caccia al trono iridato
