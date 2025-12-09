LIVE Civitanova-Montpellier Champions League volley 2026 in DIRETTA | inizio forte della squadra italiana
Segui in tempo reale la sfida tra Civitanova e Montpellier nella Champions League di volley 2026. La partita si sta accendendo con un avvio deciso da parte della squadra italiana, con prestazioni brillanti di Mathias e Sanchez. Resta aggiornato sugli sviluppi del match e sui momenti salienti in questa diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-10 Impressionante primo tempo di Mathias. 17-9 Sanchez con l’attacco e il suo primo punto. 17-8 AAACCCEEEE Nikolov! 16-8 Via ancora Podrascanin col primo tempo. 15-8 In rete il servizio proprio del canadese. 15-7 Mani out e secondo punto di Loeppky. 14-7 Sanchez per Palacios che attacca lungoriga e ottiene il cambio palla. Timeout forzato Montpellier! 14-6 Gargiulo a segno con la parallela fintata! 12-6 Anche Loeppky a segno col mani fuori. 11-6 Mani fuori di Lopez. 10-4 Mani fuori Boninfante. 9-4 Ancora servizio in rete. 8-4 A segno Lopez. 8-3 Challenge in corso. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Civitanova-Montpellier, Champions League volley 2026 in DIRETTA: inizia una nuova avventura europea
A che ora Civitanova-Montpellier oggi, Champions League volley 2026: programma, tv, streaming
Debutto europeo per la Lube: a Civitanova arriva la capolista francese Montpellier
Al’Eurosuole Forum domani arriverà Montpellier: Civitanova vuole mettersi alle spalle l’ennesimo ko esterno . - facebook.com Vai su Facebook
Debutto Lube in Champions League Montpellier. Martedì h20.30 Eurosuole Forum ?La carica di Alex Nikolov e Marko Podrascanin Sky Sport ArenaDAZN Sky DAZN 1 Radio Arancia #esserelube #cucinelube #creokitchens #cevchampionsleague Vai su X
