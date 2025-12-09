LIVE Civitanova-Montpellier Champions League volley 2026 in DIRETTA | a breve in campo le squadre
Segui in tempo reale la sfida tra Civitanova e Montpellier, valida per la Champions League volley 2026. Le squadre sono pronte a scendere in campo per questa importante partita, che rappresenta un momento cruciale nella competizione europea. Resta aggiornato sugli sviluppi della gara cliccando qui per la diretta live.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SQUADRE IN CAMPO! 20:25 Per cominciare al meglio la 22^ avventura europea Civitanova deve sbarazzarsi di un team che in Francia sta disputando una grande stagione. I ragazzi di coach Medei esordiscono in Europa dopo le fatiche che ultimamente stanno attraversando in Italia. 20:20 Manca sempre meno all’inizio della sfida ci Champions League di Volley 2025-2026 che vede di fronte la LUBE CIVITANOVA MARCHE opposta ai francesi del Montpellier HSC nel Gruppo E Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sfida d’esordio nella Champions League di Volley 2025-2026 che vede di fronte la LUBE CIVITANOVA MARCHE opposta ai francesi del Montpellier HSC nel Gruppo E. 🔗 Leggi su Oasport.it
