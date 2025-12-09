LIVE Civitanova-Montpellier 3-0 Champions League volley 2026 in DIRETTA | dominio totale dei marchigiani
Live dalla partita Civitanova-Montpellier, valida per la Champions League 2026, con un successo netto dei marchigiani per 3-0. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale e le migliori immagini di una serata dominata dalla squadra italiana. Restate sintonizzati per tutte le novità sulla competizione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:52 Si chiude qui la Diretta LIVE e la serata di Volley su OA Sport, vi diamo appuntamento ovviamente a domani per la Champions League, ma continuate a seguirci sui nostri canali social! 21:50 Vittoria schiacciante contro un rivale modesto ma che alla vigilia si presentava in gran forma. Percorso in Champions league che inizio quindi benissimo per i 2 volte campioni d’Europa, che adesso dovranno raddrizzare le cose in Superlega dove stanno oltremodo faticando. 21:48 CIVITANOVA MARCHE b. Montpellier 3-0 (25-16; 25-17; 25-22)! Gargiulo chiude la sfida con il suo ottavo punto. 🔗 Leggi su Oasport.it
