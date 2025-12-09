LIVE Civitanova-Montpellier 2-0 Champions League volley 2026 in DIRETTA | dominio totale dei marchigiani

La partita tra Civitanova e Montpellier si sta disputando in diretta, con i marchigiani che dominano il match. Dopo un avvio equilibrato, Civitanova ha preso il comando, portandosi sul 2-0. Segui gli aggiornamenti in tempo reale per non perdere nessuna giocata e tutte le emozioni di questa sfida valida per la Champions League volley 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Gran mani fuori di Mathias. 2-1 Undicesimo punto di Loeppky. 1-1 Palacios da posto 3. 1-0 ACE di Loeppky! Sono 10 per lui! LUBE CIVITANOVA-MONTPELLIER 2-0 (25-16; 25-17)!Muro vincente di Gargiulo e allora si chiude anche il secondo parziale, dominato come il primo! 24-17 Looooooeppky! Sono 7 palle set! 21.21 Problemi nel resettare lo score, giocatori fermi da 4?! si rigioca il punto 23-17, al servizio Montpellier. lunghissimo video check 24-17 Infrazione dei francesi: video check in corso. 23-17 Esagera con la battuta Nikolov. 23-16 Nikolov schiaccia e si porta in doppia cifra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Civitanova-Montpellier 2-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: dominio totale dei marchigiani

