LIVE Civitanova-Montpellier 1-0 Champions League volley 2026 in DIRETTA | inizio forte della Lube

La partita di Champions League volley tra Civitanova e Montpellier è iniziata con un ritmo intenso, con la Lube che si porta avanti 1-0 nel punteggio. La sfida è ricca di emozioni e scambi avvincenti, mentre i due team si contendono il primato nel girone in questa fase cruciale della competizione. Segui gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time Out francese. 16-13 Free ball ottenuta da Civitanova grazie all’attacco di Bottolo, salvataggio ma nulla da fare per Montpellier sul secondo tentativo dell’Italiano! 15-13 Sbaglia! L’attacco Mathias prendendo l’asta da posto 3. 14-13 Attacco diagonale di Loeppkyche poi, festeggiando, infila per sbaglio un dito in un occhio a Nikolov. 13-13 Ancora Palacios col primo tempo e con il break soprattutto della parità. 13-12 Ancora secondo tempo di Palacios. 13-11 Bottolo si fa perdonare dopo l’errore di prima! 12-11 Cambia subito palla appoggiando di seconda Montpellier. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Civitanova-Montpellier 1-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: inizio forte della Lube

