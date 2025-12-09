LIVE Atalanta-Chelsea Champions League calcio in DIRETTA | serve una reazione dopo il KO a Verona
Benvenuti alla live di Atalanta-Chelsea, match valido per la Champions League. Dopo la sconfitta a Verona, la squadra di Palladino cerca una risposta importante in questa sfida. Seguite con noi aggiornamenti in tempo reale per non perdere nessuna emozione di questa partita.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Atalanta-Chelsea, Champions League calcio in DIRETTA, Palladino cerca la grande prestazione. L’Atalanta arriva alla sesta tappa della fase campionato di Champions League con l’obiettivo chiaro di dare conferme al proprio percorso nella competizione, fin qui più forte rispetto agli alti e bassi in Serie A. Gli uomini di Palladino hanno raccolto dieci punti nelle prime cinque sfide del nuovo format, frutto di tre successi e un pareggio dopo la sconfitta dal debutto. Un ruolino praticamente identico a quello del Chelsea, che contro l’Atalanta si presenta come una delle rose più credibili dell’intera Coppa. 🔗 Leggi su Oasport.it
