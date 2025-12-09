LIVE Atalanta-Chelsea Champions League calcio in DIRETTA | Bernasconi e Kolasinac a sorpresa dal 1?

Segui in tempo reale la sfida di Champions League tra Atalanta e Chelsea, con formazioni ufficiali e aggiornamenti live. Tra sorprese e conferme, le due squadre scendono in campo per un match cruciale. Resta sintonizzato per tutte le novità e i momenti salienti di questa partita emozionante.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.02 Comunicate le formazioni ufficiali del match. Atalanta: Carnesecchi, Kossounou, Djimsiti, Kolasinac, Bellanova, De Roon, Ederson, Bernasconi, De Ketelaere, Scamacca, Lookman. Chelsea: Sanchez, Acheampong, Chalobah, Badiashile, Cucurella, James, Caicedo, Pedro Neto, Enzo Fernandez, Gittens, Joao Pedro. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Atalanta-Chelsea, Champions League calcio in DIRETTA, Palladino cerca la grande prestazione. L’Atalanta arriva alla sesta tappa della fase campionato di Champions League con l’obiettivo chiaro di dare conferme al proprio percorso nella competizione, fin qui più forte rispetto agli alti e bassi in Serie A. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atalanta-Chelsea, Champions League calcio in DIRETTA: Bernasconi e Kolasinac a sorpresa dal 1?

