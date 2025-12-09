LIVE Atalanta-Chelsea 2-1 Champions League calcio in DIRETTA | Scamacca e De Ketelaere ribaltano la rete di Joao Pedro

Segui in tempo reale la sfida tra Atalanta e Chelsea nella Champions League, con aggiornamenti costanti sul punteggio e le azioni più importanti. La partita si infiamma con i gol di Scamacca e De Ketelaere, che ribaltano il risultato dopo la rete di Joao Pedro. Resta con noi per non perdere nessun dettaglio di questa emozionante sfida europea.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.56 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 22.55 Serata da brividi per la squadra di Palladino, va sotto immeritatamente, poi si risolleva nella ripresa con una prestazione incredibile. Le reti di Scamacca e De Ketelaere firmano una vittoria che può valere anche il passaggio del turno. 94? Finisce la partita, Atalanta-Chelsea 2-1. 92? Carnesecchi compie un miracolo su Garnacho e Joao Pedro. 90? Ci saranno quattro minuti di recupero. 88? Tra poco la segnalazione del recupero. 86? Fuori Lookman e Ederson, dentro Pasalic e Musah nell’Atalanta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atalanta-Chelsea 2-1, Champions League calcio in DIRETTA: Scamacca e De Ketelaere ribaltano la rete di Joao Pedro

Pronostici di oggi 17 settembre: Ajax-Inter, Bayern-Chelsea, PSG-Atalanta, Atletico-Liverpool

Risultati Champions League: niente da fare per la Juve col Real Madrid, pareggia l’Atalanta, Chelsea e Liverpool a valanga

Juventus sconfitta dal Real Madrid, Atalanta fermata dallo Slavia Praga, goleade di Chelsea e Bayern

#Atalanta 2-1 #CFC : Charles De Ketelaere! #AtalantaChelsea #ATACHE #Calcio #UCL Vai su X

Champions League, in campo Inter-Liverpool e Atalanta-Chelsea: Barella e Bernasconi titolari Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/calcio-champions-league-fase-gironi-giornata-6-inter-atalanta-napoli-j - facebook.com Vai su Facebook

Atalanta-Chelsea: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Champions League - Entrambe a quota 10 dopo cinque gare, la Dea di Raffaele Palladino ospita alla New Balance Arena i Blues di Enzo Maresca nel sesto turno della fase campionato ... Riporta tuttosport.com