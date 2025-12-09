LIVE Atalanta-Chelsea 2-1 Champions League calcio in DIRETTA | De Ketealere ribalta la partita!
Segui con noi la diretta di Atalanta-Chelsea, sfida valida per la Champions League. La partita si accende con un emozionante ribaltamento di risultato grazie a De Ketelaere. Aggiornamenti in tempo reale e novità sugli eventuali recuperi e cambi di formazione, per non perdere nessun dettaglio di questa emozionante sfida europea.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 88? Tra poco la segnalazione del recupero. 86? Fuori Lookman e Ederson, dentro Pasalic e Musah nell’Atalanta. 84? Krstovic con il destro non trova la porta. 82? Goooooooooooooooool, De Ketelaere, rete fantastica con il destro, Atalanta-Chelsea 2-1. 80? Spinge l’Atalanta per arrivare al gol. 78? Destro di Krstovic murato dalla difesa dei Blues. 76? Dentro Krstovic e Ahanor, fuori Scamacca e Kolasinac nell’Atalanta. 74? Cambi anche nell’Atalanta. 72? Fuori Fofana, dentro Adarabioyo nel Chelsea. 70? Infortunio per Fofana. 68? Dentro Malo Gusto e Garnacho, fuori Pedro Neto e Enzo Fernandez nel Chelsea. 🔗 Leggi su Oasport.it
