LIVE Atalanta-Chelsea 1-1 Champions League calcio in DIRETTA | pareggia Scamacca!
Segui la diretta di Atalanta-Chelsea, sfida valida per la Champions League, terminata 1-1 con il gol di Scamacca. Aggiornamenti in tempo reale, con le sostituzioni e le formazioni, per vivere ogni momento di questa emozionante partita tra le due squadre.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 68? Dentro Malo Gusto e Garnacho, fuori Pedro Neto e Enzo Fernandez nel Chelsea. 66? Pronti i cambi per il Chelsea. 64? Sanchez salva su un possibile tap in di De Ketelaere. 62? Punizione fuori di Scamacca. 60? Sale l’Atalanta che vuole ribaltarla. 58? Partita totalmente esplosa, ritmi forsennati. 56? Salvataggio incredibile di Kossounou su Pedro Neto. 54? Cross di Bernasconi che finisce sulle mani del portiere. 52? James dalla distanza sfiora il secondo palo. 50? Gooooooooooooooooool, Scamacca, colpo di testa perfetto, Atalanta-Chelsea 1-1. 48? Fuori Chalobah, dentro Fofana nel Chelsea. 🔗 Leggi su Oasport.it
