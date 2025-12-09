LIVE Atalanta-Chelsea 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | si parte!

Segui in tempo reale la sfida tra Atalanta e Chelsea nella fase a gironi della Champions League. La partita, iniziata alle 20.58 con l'inno ufficiale, promette emozioni e spettacolo tra due club di alto livello. Restate sintonizzati per aggiornamenti, azioni e risultati in diretta di questa importante sfida europea.

20.49 Partita fondamentale per l'Atalanta che potrebbe metterla in una posizione davvero di sicurezza o quasi. 20.44 Scelte di formazioni particolari per Maresca, con il giovane fenomeno Estevao in panchina e Palmer ko. 20.40 Palladino sorprende con le sue scelte, Bernasconi dall'inizio con Kolasinac dietro, cambia tutta la fascia sinistra bergamasca. 20.02 Comunicate le formazioni ufficiali del match. Atalanta: Carnesecchi, Kossounou, Djimsiti, Kolasinac, Bellanova, De Roon, Ederson, Bernasconi, De Ketelaere, Scamacca, Lookman.

