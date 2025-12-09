LIVE Atalanta-Chelsea 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | rete in fuorigioco dei Blues!

Segui la diretta della sfida tra Atalanta e Chelsea, valida per la Champions League. La partita è attualmente senza reti, con un gol annullato ai Blues per fuorigioco di Joao Pedro. Chelsea cerca di imporre il proprio ritmo, mentre l’Atalanta resiste. Aggiorna la partita in tempo reale per tutte le emozioni e gli ultimi aggiornamenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25? Rete annullata a Joao Pedro, fuorigioco. 23? Chelsea che aumenta il suo ritmo di gioco. 21? De Roon tutto solo spara fuori il pallone da ottima posizione. 19? Possibile problema fisico anche per Kolasinac che prova a continuare. 17? Entra Zappacosta, fuori Bellanova nell’Atalanta. 15? Ci sarà subito un cambio per l’Atalanta. 13? Problema fisico per Bellanova che piange. 11? Chelsea che prova a fare possesso palla. 9? Chelsea che comincia a fare gioco. 7? Chelsea che sembra soffrire sulla fascia ricoperta da Lookman. 5? Grande giocata di Lookman che per un soffio non trova Scamacca. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atalanta-Chelsea 0-0, Champions League calcio in DIRETTA: rete in fuorigioco dei Blues!

