LIVE Atalanta-Chelsea 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | Bernasconi e Kolasinac a sorpresa dal 1?

Segui in tempo reale il match di Champions League tra Atalanta e Chelsea, terminato 0-0. Sorprese nelle formazioni di Palladino, con Bernasconi e Kolasinac dal primo minuto, rivoluzionando la fascia sinistra bergamasca. Aggiorna la diretta per tutte le emozioni e gli aggiornamenti sul risultato e le azioni più importanti.

20.40 Palladino sorprende con le sue scelte, Bernasconi dall'inizio con Kolasinac dietro, cambia tutta la fascia sinistra bergamasca. 20.02 Comunicate le formazioni ufficiali del match. Atalanta: Carnesecchi, Kossounou, Djimsiti, Kolasinac, Bellanova, De Roon, Ederson, Bernasconi, De Ketelaere, Scamacca, Lookman. Chelsea: Sanchez, Acheampong, Chalobah, Badiashile, Cucurella, James, Caicedo, Pedro Neto, Enzo Fernandez, Gittens, Joao Pedro. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Atalanta-Chelsea, Champions League calcio in DIRETTA, Palladino cerca la grande prestazione.

