Little Disasters | tra maternità e dilemmi familiari la nuova serie di Sarah Vaughan
La serie Little Disasters: L'errore di una madre, tratta dal romanzo di Sarah Vaughan, esplora con delicatezza le complessità della maternità, tra dubbi, solitudine e relazioni fragili, senza retorica né colpi di scena eccessivi. Little Disasters, cui la traduzione italiana ha apposto un sottotitolo, L'errore di una madre, è nato come romanzo. Uno di quelli scritti da Sarah Vaughan, celebrata all'estero come nuovo genio della letteratura dimenticabile: quella, per intendersi, che non cementifichi in pietra miliare, ma consenta a chi ne fruisca di vivere fra le pagine di un libro, dimentico del mondo circostante. 🔗 Leggi su Laverita.info
Diane Kruger è una madre in crisi nel teaser della serie Little Disasters
Diane Kruger protagonista del thriller psicologico “LITTLE DISASTERS – L’ERRORE DI UNA MADRE”
Little Disasters | Il trailer della nuova serie Paramount+
Ascolta #Trailers! In questo numero: Vita privata, L’ombra del corvo, Lupin the IIIRD – The Movie: La Stirpe Immortale, The Rainmaker, Little Disasters, Man Vs Baby #Radio #Rubriche #Podcast #Cinema #SerieTV - facebook.com Vai su Facebook
Little Disasters: Il trailer ufficiale della serie thriller psicologica con Diane Kruger - Basata sull'omonimo libro bestseller di Sarah Vaughan, la stessa di Anatomia di uno scandalo, Little Disasters con Diane Krueger arriverà in streaming su Paramount+ a dicembre. comingsoon.it scrive
