Litigano per i cani poi spunta un coltello Un uomo ferito all’addome l’aggressore è un dirigente del Comune

Foligno, 9 dicembre 2025 – Una lite in strada, scoppiata per motivi ancora da chiarire, è finita a coltellate, con un uomo ricoverato in ospedale in prognosi riservata ed un altro arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Accade a Foligno, dove nella mattinata di oggi, 9 dicembre, i due si sono affrontati fino ad arrivare al drammatico epilogo. Ma c’è dell’altro, perchè l’aggressore, in base a quanto ricostruito, è un noto e stimato dirigente del Comune umbro. La lite per i cani. In base a quanto ricostruito, la lite sarebbe partita per motivi ritenuti banali. I due avrebbero discusso per i rispettivi cani mentre li stavano portando a passeggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Litigano per i cani, poi spunta un coltello. Un uomo ferito all’addome, l’aggressore è un dirigente del Comune

I suoi cani litigano per dei nugget, lei cerca di calmarli e viene azzannata: morta a 34 anni

Divide i cani che litigano e viene azzannata

Quando due persone litigano, il cane sceglie da che parte stare: quella del più fragile. Lo fa con empatia, avvicinandosi a chi soffre e ignorando chi ha mostrato aggressività. Un comportamento che conferma quanto i cani siano capaci di leggere le emozioni e - facebook.com Vai su Facebook

Lite tra due gruppi per una sigaretta negata, poi spunta un coltello: ferita una coppia di fidanzati 25enni e un giovane della banda rivale - Il bilancio è di una 25enne ferita alla coscia sinistra e portata all'ospedale e di due ragazzi che ... Riporta msn.com