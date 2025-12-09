Lite sfocia in aggressione a Colliano | uomo trasportato in ospedale

A Colliano, una lite ha sfociato in un'aggressione, portando al ricovero di un uomo in ospedale. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire i fatti e le circostanze dell'accaduto, mentre le condizioni della vittima sono preoccupanti. L'incidente ha scosso la comunità locale, in attesa di ulteriori sviluppi.

Indagini in corso a Colliano, dove un uomo è stato ricoverato in ospedale e ora rischierebbe di perdere l'udito. Secondo una prima ricostruzione, la vittima avrebbe avuto prima una discussione violenta con un'altra persona poi sfociata in un'aggressione. Il ricovero in ospedaleL'uomo avrebbe. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Picchia la figlia fino a mandarla in ospedale: lite sfocia in violenza domestica

La lite si infiamma e sfocia in cinghiate

Lite tra cani sfocia in insulti e minacce ai carabinieri, denunciato 53enne

Viale Italia, lite per motivi sentimentali sfocia in rissa: intervengono carabinieri, polizia e ambulanze - facebook.com Vai su Facebook

Colliano, lite per strada: uomo ferito alla testa, rischia di perdere l'udito - Ad avere la peggio un uomo, residente a Colliano, che ha riportato ferite alla testa ed è stato soccorso e trasportato in ospedale dove gli ... Lo riporta msn.com