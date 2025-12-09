Lite in villa comunale operato d' urgenza l' uomo ferito al collo | indaga la polizia
MESAGNE - È stato operato d'urgenza ieri sera, presso l'ospedale “Perrino” di Brindisi, l'uomo che nel pomeriggio dell'8 dicembre è risultato gravemente ferito dopo una lite nella villa comunale di Mesagne. Ora si trova ricoverato nel reparto di Neurochirurgia con trenta giorni di prognosi. Aveva. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Cortina, la lite per la villa va a processo: i vip rinviati a giudizio
Lite in villa, due feriti con cocci di bottiglia: un uomo in codice rosso
Lite in villa, accoltellato un giovane
Un giovane è stato ferito ieri sera al collo con un oggetto tagliente, un coltello o dei cocci di vetro, durante una lite che si è verificata all'interno della villa comunale di Mesagne (Brindisi) davanti a tante famiglie con bambini. - facebook.com Vai su Facebook
Mesagne: accoltellato un giovane nella villa comunale dopo una lite - Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica dell’aggressione. Secondo pugliapress.org
Entry-list Australian Open 2026, solo due italiane nel tabellone principale: Jasmine Paolini, unica punta ... oasport.it
Chelsea–Roma Women: le giallorosse pronte a volare a Londra sololaroma.it
Justice League Dark: Guillermo del Toro rivela i dettagli del suo cinecomic DC mai realizzato! nerdpool.it
Il bus trasformato in una lavanderia "mobile" per senzatetto nerdpool.it
"Ho fatto 30 anni di galera, non ho paura di voi", a processo per resistenza ai carabinieri nerdpool.it
Gilles Villeneuve, la statua di Fiorano sarà restaurata: il mito Ferrari torna a splendere ilrestodelcarlino.it
CityLife chiama i giovani artisti digitali nel segno di Zaha Hadid sbircialanotizia.it
Chelsea–Roma Women: le giallorosse pronte a volare a Londra sololaroma.it
Justice League Dark: Guillermo del Toro rivela i dettagli del suo cinecomic DC mai realizzato! nerdpool.it
Il bus trasformato in una lavanderia "mobile" per senzatetto nerdpool.it
"Ho fatto 30 anni di galera, non ho paura di voi", a processo per resistenza ai carabinieri nerdpool.it
Gilles Villeneuve, la statua di Fiorano sarà restaurata: il mito Ferrari torna a splendere ilrestodelcarlino.it
CityLife chiama i giovani artisti digitali nel segno di Zaha Hadid sbircialanotizia.it