Lite in villa comunale operato d' urgenza l' uomo ferito al collo | indaga la polizia

Brindisireport.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MESAGNE - È stato operato d'urgenza ieri sera, presso l'ospedale “Perrino” di Brindisi, l'uomo che nel pomeriggio dell'8 dicembre è risultato gravemente ferito dopo una lite nella villa comunale di Mesagne. Ora si trova ricoverato nel reparto di Neurochirurgia con trenta giorni di prognosi. Aveva. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

