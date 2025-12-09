L’Italia sfida il resto del mondo | Conegliano e Scandicci al debutto in Brasile nel Mondiale per Club

L’Italia si prepara a fare il suo debutto nel Mondiale per Club femminile 2025, con Conegliano e Scandicci in campo a San Paolo. Due rappresentanti azzurri pronti a sfidare le migliori squadre del mondo in un torneo di altissimo livello, in una giornata inaugurale che promette spettacolo e sfide intense.

Il Mondiale per Club femminile 2025 si apre con una doppia attesa tutta italiana: nella giornata inaugurale, a San Paolo, scendono in campo sia la Prosecco DOC Imoco Conegliano sia la Savino Del Bene Scandicci, entrambe inserite in un torneo di altissimo livello e decise a partire con il piede giusto in un contesto che non perdona cali di tensione. Le campionesse d’Europa e del mondo affronteranno le Orlando Valkyries alle 17.30 italiane, mentre le toscane debutteranno alle 21.00 contro le kazake dello Zhetysu VK, fresche vincitrici della Champions asiatica. Due sfide diverse nella struttura e nel peso tecnico, ma accomunate dalla necessità di iniziare forte un cammino che condurrà verso semifinali di livello stellare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’Italia sfida il resto del mondo: Conegliano e Scandicci al debutto in Brasile nel Mondiale per Club

