La stagione del nuoto internazionale è giunta a una conclusione con gli Europei 2025 in vasca corta a Lublino. Nella piscina da 25 metri polacca, l’Ital-nuoto è uscito rinfrancato per i risultati: 20 podi, il primato del medagliere (9-5-6)della classifica per nazioni e il record del numero di ori nella rassegna continentale in corta hanno dato diversi motivi per cui sorridere al Direttore tecnico, Cesare Butini. “ È un’Italia che si ammira per impegno, che ci rende orgogliosi, che consolida il suo ruolo di protagonista, Dobbiamo continuare a lavorare duro per alimentare densità ed intensità, per facilitare l’inserimento in gruppo dei più giovani, incentivare la crescita degli atleti e tutelare i più maturi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Italia del nuoto promuove i progetti ‘esteri’: Ceccon, Quadarella, Curtis e altri stimolati dal confronto