L’Italia del nuoto promuove i progetti ‘esteri’ | Ceccon Quadarella Curtis e altri stimolati dal confronto
La stagione del nuoto internazionale è giunta a una conclusione con gli Europei 2025 in vasca corta a Lublino. Nella piscina da 25 metri polacca, l’Ital-nuoto è uscito rinfrancato per i risultati: 20 podi, il primato del medagliere (9-5-6)della classifica per nazioni e il record del numero di ori nella rassegna continentale in corta hanno dato diversi motivi per cui sorridere al Direttore tecnico, Cesare Butini. “ È un’Italia che si ammira per impegno, che ci rende orgogliosi, che consolida il suo ruolo di protagonista, Dobbiamo continuare a lavorare duro per alimentare densità ed intensità, per facilitare l’inserimento in gruppo dei più giovani, incentivare la crescita degli atleti e tutelare i più maturi. 🔗 Leggi su Oasport.it
Mondiali di Nuoto Paralimpico 2025, super Italia alla prima giornata di finali: arrivano 9 medaglie
Nuoto, incetta di medaglie ai Mondiali paralimpici di Singapore per l’Italia nei primi due giorni di gare
Nuoto, Simone Barlaam in trionfo ai Mondiali paralimpici. Altre cinque medaglie per l’Italia
